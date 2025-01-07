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لبنان

الشيخ عمرو : المقاومة حاضرة في كل الميادين والاستحقاقات

Lebanon 24
07-01-2025 | 06:30
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أكد مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في "حزب الله" الشيخ محمد عمرو، "أن المقاومة في لبنان أصبحت أقوى بفضل التضحيات التي قدمتها دفاعا عن لبنان وشعبه ولحفظ سيادة الوطن وحريته" .
تحدث الشيخ عمرو في خلال الحفل التأبيني الذي أقامه الحزب للشهيد أحمد خضر فخر الدين في منطقة النبعة - المتن الشمالي، في حضور فعاليات اجتماعية وبلدية وعوائل شهداء المنطقة. 
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وشدد الشيخ عمرو على "ضرورة تمتين الوحدة الوطنية والإبتعاد عن خطابات الفتنة التي تضعف المجتمع اللبناني الذي أثبت بأنه قادر على التضامن والتكاتف في مواجهة أعدائه".
وختم الشيخ عمرو:"يجب ألا يحلم أحد بأن المقاومة ضعفت بل هي حاضرة في الميادين والإستحقاقات كافة". (اليوم السابع)
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