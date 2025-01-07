الشيخ عمرو : المقاومة حاضرة في كل الميادين والاستحقاقات

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أكد مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في "حزب الله" الشيخ محمد عمرو، "أن المقاومة في لبنان أصبحت أقوى بفضل التضحيات التي قدمتها دفاعا عن لبنان وشعبه ولحفظ سيادة الوطن وحريته" .تحدث الشيخ عمرو في خلال الحفل التأبيني الذي أقامه الحزب للشهيد أحمد خضر فخر الدين في منطقة النبعة - المتن الشمالي، في حضور فعاليات اجتماعية وبلدية وعوائل شهداء المنطقة.وشدد الشيخ عمرو على "ضرورة تمتين الوحدة الوطنية والإبتعاد عن خطابات الفتنة التي تضعف المجتمع اللبناني الذي أثبت بأنه قادر على التضامن والتكاتف في مواجهة أعدائه".وختم الشيخ عمرو:"يجب ألا يحلم أحد بأن المقاومة ضعفت بل هي حاضرة في الميادين والإستحقاقات كافة". (اليوم السابع)