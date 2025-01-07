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لبنان

المفتي دريان: تحصين الوحدة اللبنانية هو بانتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
07-01-2025 | 06:38
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دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، النواب الى "القيام بواجبهم الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من الشهر الحالي"، وحثهم على "التوافق في ما بينهم لانتخاب رئيس ينقذ لبنان من التخبط الذي يعيشه كي لا يغرق الوطن في مزيد من الفوضى".
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 ونبه من "أي عرقلة تحول دون التوصل إلى انتخاب الرئيس مما يتسبب في استمرار الشغور الرئاسي الذي يعطي العدو الصهيوني فرصة لاستغلال الخلافات السياسية لضرب وحدة اللبنانيين وتضامنهم ويعرض البلاد إلى الانهيار".
 وأكد "أن تحصين الوحدة اللبنانية هو بانتخاب رئيس للجمهورية لتجنيب لبنان الفتن التي يستفيد منها المتربصون بلبنان شرا".
 ووصف المفتي دريان الجهود والمساعي "التي تقوم بها الدول العربية والصديقة ب"البناءة"، التي تعطي الأمل بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وإعادة بناء لبنان من جديد".
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