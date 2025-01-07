المكاري كرم جناح فاخوري بعد مرور 55 عاما من مسيرتها الفنية

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كرم وزير الإعلام المهندس زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، الممثلة جناح فاخوري، من ضمن مجموعة جديدة من النجوم الذين صنعوا مجد "تلفزيون لبنان".من جهتها، عبرت فاخوري عن سعادتها ب"التكريم بعد مرور 55 عاما من مسيرتها الفنية". وثمنت خطوة الوزير المكاري التي من خلالها "وصلنا الى يوم قيل فيه للفنان اللبناني سلمت يداك". (الوكالة الوطنية)