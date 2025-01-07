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وقعت قيادة الجيش اللبناني واللجنة الفنية العسكرية للبنان "MTC4L" وجمعية "فرسان مالطا لبنان" مذكرة تفاهم، لتعزيز الجهود من أجل معالجة التحديات الاجتماعية والانسانية في جميع أنحاء لبنان.وبحسب بيان الجمعية، "تعتمد هذه الشراكة على التعاون الطويل الأمد بين منظمة مالطا ذات السيادة والدولة اللبنانية، مما يعزز إطار التعايش والتعاون لخدمة الفئات الأكثر حاجة، بالإضافة إلى العلاقة الطويلة الأمد بين جمعية فرسان مالطا اللبنانية والجيش اللبناني، المبنيّة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بخدمة الشعب اللبناني. وتجمع هذه المبادرة بين الجيش اللبناني واللجنة الفنية العسكرية للبنان (MTC4L) ومنظمة مالطا لبنان المتواجدة على مختلف أنحاء الأراضي اللبنانية، وتدير شبكة مكونة من أكثر من 60 مشروعا في مجال الرعاية الصحية، الرعاية الاجتماعية والزراعة لدعم المجتمعات الأكثر حاجة".وذكر البيان أن "MTC4L هي مبادرة على مستوى دولي بقيادة إيطالية ذات هدف مزدوج: أولا دعم الجيش اللبناني وثانيا دعم السكان اللبنانيين أكثر من أي وقت مضى من خلال الهبات الإنسانية. هذا وتمتثل اللجنة وتحترم كامل قرارات منظمة الأمم المتحدة والمهمات الثنائية والدولية الموجودة حاليا على الأراضي اللبنانية، وهي في الوقت الحالي مكونة من 8 دول شريكة: إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا. وستشرف لجان مشتركة على التخطيط والتنفيذ لضمان التوافق مع الأولويات الوطنية والمجتمعية. وتؤكد مذكرة التفاهم هذه على التكامل بين التعاون المدني والعسكري بما يتماشى مع المهمة الإنسانيّة لمنظمة مالطا وهي مساعدة المجتمعات الأكثر حاجة. كما تضمن الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ على الفور، تعاونا طويل الأمد لفترة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي". (الوكالة الوطنية)