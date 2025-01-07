ميقاتي عقد إجتماعات وزاريّة في السرايا

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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعات وزارية في السرايا اليوم، استهلها مع مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال: في اطار الاجتماعات الدورية مع الرئيس ميقاتي لاطلاعه على عمل وزارة الاشغال، وعلى تفاصيل الملفات التي قامت الادارة بتلزيمها وتصديقها وفقا للاصول في موازنة ٢٠٢٤ لصيانة الطرق، نقول بفعل الحرب التي حصلت سيتاخر تلزيم قسم كبير جدا من المشاريع لربيع العام الحالي ، ولكن تم تلزيمها وتوقيع العقود وفقا للاصول وعبر ديوان المحاسبة وكافة الاصول القانونية.اما بالنسبة لموازنة هذا العام فسنبدأ بإعداد الملفات الجديدة للعام الحالي على كل الاراضي اللبنانية. واطلعت دولته على عمل مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر البرية والبحرية التي تقع تقع ضمن اختصاص وزارة الاشغال وذلك خلال موسم الاعياد ، والخطط بالنسبة للمشاريع التطويرية المستقبلية .اما بالنسبة لموضوع اعادة الاعمار وضعت دولته باجواء تفاصيل آلية وتحديد قيمة المساعدات للوحدات السكنية وغير السكنية المهدمة كليا او جزئيًا لكي تعرض على جلسة مجلس خلال شهر واحد ويتم اقرارها.