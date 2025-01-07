حمدان وجه كتابا الى وزير الأشغال طالبا الاهتمام بإعادة تأهيل الطرق في بلدة كفرا

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وجه الرئيس الفخري لبلدية بلدة كفرا مهدي حمدان، كتابا الى وزير الاشغال العامة الدكتور علي حمية، تمنى فيه منه و"الوزارة الاهتمام بالبنى التحتية للبلدة وتحديدا إعادة تأهيل طرقها الداخلية والفرعية المتصلة خاصة بالشارع الرئيسي التي تشكل الشريان الحيوي لها".وذكر حمدان ب"أن كفرا من القرى الجنوبية الصامدة التي لطالما كانت هدفا للاعتداءات الاسرائيلية السابقة والأخيرة حيث تعرضت لسلسلة من غارات الطيران الحربي الصهيوني وصواريخها الحاقدة والغادرة التي قتلت ودمرت وحرقت بحيث ان الطرق في البلدة تضررت كثيرا بفعل هذا العدوان الاسرائيلي الهمجي".(الوكالة الوطنية)