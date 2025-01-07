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لبنان

أبو حمدان: كسرت قلوبنا ولكن ما زلنا ثابتين في الميدان

Lebanon 24
07-01-2025 | 08:20
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  أشار عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب رامي أبو حمدان إلى "قرار بعدم تسليح الجيش اللبناني الشريف والوطني، كي لا يحقق التوازن العسكري مع العدو الإسرائيلي الذي يهدّد دائمًا لبنان، هل هذه هي السيادة؟ ويأتي البعض ويقول لنا سلموا السلاح... هذا السلاح سيبقى ما بقي العدوّ الإسرائيلي موجودًا، ولن يسقط من أيدينا أبدا".
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وقال في الحفل التأبيني الذي أقامه "حزب الله" في بلدة شمسطار تكريما للشهيدي جعفر علي سماحة، وعلي زهير الحاج حسن: "نحن كسرت قلوبنا وفجعنا ولكن لم ينكسر ظهرنا وما زلنا ثابتين في الميدان نعمل وفق ثوابت واضحة في المقاومة الصادقة الشريفة التي ثبتت في الأيام الماضية وفي كلّ الظروف، ونحن نعمل بصمت". 
وأضاف أبو حمدان: "بالحديث عن السيادة هنالك من لا ينفك يقول الاحتلال الإيراني، وهذا من العجب العجاب، هم يتكلمون عن السيادة، والاحتلال الإسرائيلي يحتل قرى في الجنوب اللبناني، وهم غير قادرين على أن يتخّذوا أي قرار على المستوى السياسي إلا بمراجعه السفارة الأميركية الظالمة والشيطان الأكبر". (الوكالة الوطنية)
 
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