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لبنان
إشكاليّة تسعيرة المولدات تتفاقم في الشمال... وأمن الدولة تحرّكت
Lebanon 24
07-01-2025
|
08:45
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جالت دوريّة من مكتب طرابلس في أمن الدولة، بمؤازرة من مصلحة حماية المستهلك في الشّمال، على بعض أصحاب المولّدات الكهربائيّة في محلّة الميناء، وقد نظمّت محاضر ضبط بحق كل من (ي.ه.) و(م.ع.) و(ف.م.)، بسبب عدم التزامهم التسعيرة الرسميّة وعدم تقديمهم لفواتير. (الوكالة الوطنية)
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