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لبنان

حراك المعلمين المتعاقدين ولجنة متعاقدي الأساسي طالبا وزير التربية بإنصاف المتعاقدين

Lebanon 24
07-01-2025 | 08:56
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طالب منسق "حراك المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور ورئيسة لجنة متعاقدي الأساسي منى خضر وزير التربية عباس الحلبي في بيان" بإقرار الحقوق المنتظرة قبل تشكيل حكومة جديدة. ومن أهم تلك الحقوق المعلقة:
1-حسم قيمة بدل الانتاجية هذا الأسبوع على أن لا تقل عن600$. 
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2-تحويل قرار رفع أجر الساعة إلى دائرة المحاسبة.
3-إعداد صيغة سريعة لتعديل مرسوم بدل النقل الذي ناضلنا من أجله سنوات ليشمل كل يوم تعليمي.
4-مساواة متعاقدي الأساسي بمتعاقدي الثانوي  في مسألة قيمة أجر الساعة وإزاحة هذا الغبن والظلم عن المعلمين". (الوكالة الوطنية)
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