قتيلٌ وجريحان في إطلاق نار في بقرصونا

وقع اشكال في بلدة بقرصونا في قضاء الضنية تطوّر إلى إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة شخصين بجروح.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ القتيل هو ع.ح، بينما أُصيب ر.ب وزوجته ف.ا.