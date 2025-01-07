Advertisement

لبنان

قتيلٌ وجريحان في إطلاق نار في بقرصونا

Lebanon 24
07-01-2025 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1302557-638718629557692203.jpg
Doc-P-1302557-638718629557692203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع اشكال في بلدة بقرصونا في قضاء الضنية تطوّر إلى إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة شخصين بجروح.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ القتيل هو ع.ح، بينما أُصيب ر.ب وزوجته ف.ا.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: عملية إطلاق نار قرب مدخل مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية
lebanon 24
07/01/2025 17:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 3 إسرائيليين وإصابات كثيرة.. عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم بالضفة
lebanon 24
07/01/2025 17:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل أحد عناصرها في عملية إطلاق نار ببلدة الفندق شرقي قلقيلية في شمال الضفة الغربية (العربي)
lebanon 24
07/01/2025 17:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار في مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية.. والحصيلة 3 قتلى
lebanon 24
07/01/2025 17:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24

إطلاق نار

بقرصونا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:49 | 2025-01-07
10:25 | 2025-01-07
10:13 | 2025-01-07
09:52 | 2025-01-07
09:47 | 2025-01-07
09:43 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24