باسيل بحث وبقرادونيان في الاستحقاق الرئاسي

إستقبل رئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في منزله في البياضة،الامين العام لحزب "الطاشناق" النائب آغوب بقرادونيان، وبحث معه في تطورات استحقاق رئاسة الجمهورية، في حضور أعضاء من اللجنة التنفيذية للطاشناق والنائب السابق إدي معلوف ونائب رئيس "التيار" للشؤون الإدارية غسان الخوري. (الوكالة الوطنية)

Advertisement