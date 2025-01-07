هذا ما طلبه ميقاتي من الشامي

طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء، من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وضع كافة الملاحظات الواردة على مشروع قانون تعديل قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي والمشروع الثاني المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، طالباً منه وضع كلّ الملاحظات في مشروع واحد والعودة لمجلس الوزراء لدرسهما خلال أسبوعين.

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