قائد الجيش استقبل عبد المسيح والسفير مرتضى وفضلو خوري

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب أديب عبد المسيح وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل سفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى. فرئيس الجامعة الأميركية في بيروت البروفيسور فضلو خوري وتم التداول في سبل التعاون بين الجيش والجامعة. (الوكالة الوطنية)

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