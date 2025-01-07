العدوّ فجرّ منازل في الجنوب

بعدما كان الجيش يستعدّ للتوجّه باتّجاه القوزح والصالحاني وعيتا الشعب لتفقد عدد من مراكزه، عمد العدوّ الإسرائيلي إلى تفجير منازل بين رامية والقوزح وعيتا الشعب.

كذلك، قام العدوّ بعمليّة تمشيط داخل بلدة عيتا الشعب.