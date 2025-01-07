الجيش أوقف 3 أشخاص مسلحين... وهذا ما كانوا سيقومون به

أوقفت دورية من مخابرات الجيش 3 أشخاص بسبب حيازتهم أسلحة حربية في منطقة التبانة - طرابلس، بالقرب من ساحة الأسمر.



وبحسب المعلومات، أظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوفين كانوا يتحضرون لاستقبال أحد الأشخاص من أبناء المنطقة، بعد إخلاء سبيله من السجن.