Advertisement

لبنان

الجيش أوقف 3 أشخاص مسلحين... وهذا ما كانوا سيقومون به

Lebanon 24
07-01-2025 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1302603-638718687227467212.png
Doc-P-1302603-638718687227467212.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت دورية من مخابرات الجيش 3 أشخاص بسبب حيازتهم أسلحة حربية في منطقة التبانة - طرابلس، بالقرب من ساحة الأسمر. 

وبحسب المعلومات، أظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوفين كانوا يتحضرون لاستقبال أحد الأشخاص من أبناء المنطقة، بعد إخلاء سبيله من السجن.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في طرابلس... الجيش يوقف عدداً من السوريين الفارين من الجيش السوري
lebanon 24
07/01/2025 19:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش تدخل.. غضب في مستشفى السلام بطرابلس بعد وفاة طفل
lebanon 24
07/01/2025 19:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش ينتشر في شوارع طرابلس
lebanon 24
07/01/2025 19:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش أوقف 3 أشخاص في طرابلس... إليكم ما ضبطه بحوزتهم
lebanon 24
07/01/2025 19:26:39 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:49 | 2025-01-07
12:09 | 2025-01-07
12:08 | 2025-01-07
12:04 | 2025-01-07
12:00 | 2025-01-07
11:54 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24