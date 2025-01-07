دمار وأضرار: الجيش في بلدة الناقورة ومرفأ الصيادين.. وهكذا بدا المشهد

Advertisement

دخل الجيش من لواء خامس وجهاز مخابرات صور، إلى بلدة الناقورة وتمركزه فيها.وفي البداية، تجمعت آليات الجيش والجرافات عند منطقة الحمراء في البياضة، ثم وصلت إلى مفرق اللبونة بالقرب من قيادة مقر كتيبة الجيش اللبناني 52 والمقر العام لليونيفيل، وعلى بعد مئة متر بدت واضحة عملية التجريف لطريق عام البلدة التي جرفها العدو الاسرائيلي قبل انسحابه امس، وأقام ساترا ترابيا في وسط الطريق وقطعها، وبدا حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالبلدة، وذلك استعدادا للتوجه الى اللبونة وعلما الشعب، بانتظار الدخول.بعدها توجهت آليات الجيش إلى علما الشعب، لاعادة الانتشار في مراكز الجيش التي كان أخلاها خلال توغل العدو الاسرائيلي.