"تريد قضاء على قياسها وقياس مصالحها".. هجوم حاد من عبود على هذه المرجعيات

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شارك في اللقاء النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار ورئيسة هيئة التفتيش القضائي بالإنابة القاضية سمر السواح، وقضاة من المحاكم كافة.وبعد اللقاء، ألقى عبود كلمة أوضح فيها أن "غاية الجمعية والاجتماع هي المشاركة والمداولة والتشارك في إرادة الوصول الى قضاء الغد، المستقل والفاعل، من دون انتظار لاستحقاقات ولإعادة تكوين السلطة، انطلاقا من التضامن القضائي، الشرط الواجب الوجود، ومن أن كل قاض يعتبر سلطة قضائية مستقلة في إصداره لأحكامه وقراراته".وشدد على أن "كل المرجعيات الوطنية والسياسية والدينية لا تريد قضاء مستقلا، إنما تريد قضاء على قياسها وقياس مصالحها".كما عرض ل"الخطة المستقبلية التي تفترض المطالبة بإقرار قانون استقلالية القضاء، وفقا لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، وذلك بخطوات تصعيدية ومتدرجة، وبإعادة تكوين المؤسسات القضائية، وبإجراء تشكيلات قضائية شاملة على أسس ومعايير موضوعية".وقال: "في انتظار إجراء هذه التشكيلات، يتعين العمل مع الرؤساء الأول على تقييم عمل كل القضاة المكلفين، وتطبيق مبدأ مراقبة العمل القضائي، والثواب والعقاب والمحاسبة من خلال التفتيش القضائي والرؤساء الأول".وأعلن أن "تقريرا سيصدر قريبا يتناول أعمال القضاء العدلي ونشاطاته خلال السنوات الخمس الأخيرة (2019-2024)، وسيتم نشره على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى". (الوكالة الوطنية)