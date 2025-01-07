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لبنان

في محيط كنيسة علما الشعب.. العثور على جثامين 5 شهداء

Lebanon 24
07-01-2025 | 11:45
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن عناصر من الجيش بمؤازرة فرق الدفاع المدني عملت على انتشال جثامين خمسة شهداء من تحت أنقاض منازل في محيط كنيسة علما الشعب.
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