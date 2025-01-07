هبة من السلطات الإيطالية للجيش.. اليكم التفاصيل

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 7/1/2025، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من السلطات الإيطالية إلى الجيش اللبناني. وجرى تسلم الهبة، بحضور الملحق العسكري الإيطالي العقيد Luigi Dore".

Advertisement