في كليمنصو.. جنبلاط استقبل الخازن

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، النائب فريد هيكل الخازن ووزير الاتصالات جوني القرم، بحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.وجرى خلال اللقاء البحث في الاوضاع العامة لا سيما الاستحقاق الرئاسي.