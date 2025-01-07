Advertisement

لبنان

"تجدد": المجلس الدستوري انتصر لمنطق دولة القانون والمؤسسات

Lebanon 24
07-01-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1302644-638718736258101025.jpg
Doc-P-1302644-638718736258101025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبرت كتلة "تجدد" أن "المجلس الدستوري انتصر لمنطق دولة القانون والمؤسسات".

وعبر منصة "إكس"، قالت الكتلة: "بإبطاله كليا قانون تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي والنائب العام المالي، يكون المجلس الدستوري قد انتصر لمنطق دولة القانون والمؤسسات، عبر حماية القضاء واستقلاليته، كي يقوم بدوره في حماية العدالة، بعيدا من الزبائنية والاستنسابية والتدخلات السياسية، عسى أن يشكل هذا القرار مدخلا لتصحيح المسار ويؤسس لولادة عصر العدالة والمحاسبة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:49 | 2025-01-07
14:12 | 2025-01-07
14:08 | 2025-01-07
14:00 | 2025-01-07
13:54 | 2025-01-07
13:36 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24