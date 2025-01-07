كلاس: المدخل إلى الاستقرار بانتخاب رئيس الجمهورية

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قال وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء: "نحن اليوم في أشد الحاجة لإعادة انتظام الحياة السياسية وترسيخ التوازن الوطني".وأشار إلى أن "المدخل إلى الاستقرار هو انتخاب رئيس الجمهورية"، مضيفا: "إن السادة النواب أمام مسؤوليتهم الوطنية، فرجاء أن يلبوا نداء الشعب والشباب بانتخاب رئيس للجمهورية وينقذوا الوطن من حالات الاضطراب السياسي والقلق الجغرافي والتضعضع الديموغرافي الذي ينذر بأخطار كثيرة".وزار كلاس ووزيري الصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن، الرئيس ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء ودعوه لزيارة منطقةً البقاع، ووعد ميقاتي بتلبيتها.