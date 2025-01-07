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لبنان

كلاس: المدخل إلى الاستقرار بانتخاب رئيس الجمهورية

Lebanon 24
07-01-2025 | 12:33
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 قال وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء: "نحن اليوم في أشد الحاجة لإعادة انتظام الحياة السياسية وترسيخ التوازن الوطني".

وأشار إلى أن "المدخل إلى الاستقرار هو انتخاب رئيس الجمهورية"، مضيفا: "إن السادة النواب أمام مسؤوليتهم الوطنية، فرجاء أن يلبوا نداء  الشعب والشباب بانتخاب رئيس للجمهورية وينقذوا الوطن من حالات الاضطراب السياسي والقلق الجغرافي والتضعضع الديموغرافي الذي ينذر بأخطار كثيرة".
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وزار كلاس ووزيري الصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن، الرئيس ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء ودعوه لزيارة منطقةً البقاع، ووعد ميقاتي بتلبيتها.
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