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لبنان

باسيل يستقبل الموفد الفرنسي لودريان غدًا في البياضة

Lebanon 24
07-01-2025 | 13:13
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يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان غدا الأربعاء 8 كانون الثاني 2025 الساعة ٤ بعد الظهر في منزله في البياضة.
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