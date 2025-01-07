باسيل يستقبل الموفد الفرنسي لودريان غدًا في البياضة

يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان غدا الأربعاء 8 كانون الثاني 2025 الساعة ٤ بعد الظهر في منزله في البياضة.

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