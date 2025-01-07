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لبنان

بعد كورونا.. فيروس جديد ينتشر فهل وصل لبنان؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-01-2025 | 13:15
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فيروس HMPV فيروس جديد يهدد العالم بعد ان بدأ يتفشى بشكل كبير في الصين ما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات واتخاذ تدابير طارئة، وسط مخاوف عالمية من تكرار سيناريو "كوفيد 19".
ما هو هذا الفيروس؟
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يعتبر فيروس"HMPV"  مرضا موسميا يحدث عادة في الشتاء وأوائل الربيع، وتتراوح فترة حضانة الجسم له من 3 إلى 6 أيام، هو معروف منذ ما يقرب من 25 عاما، وهو بالفعل منتشر في العالم، ويصيب الجهاز التنفسي ويعتبر السبب الثاني الأكثر شيوعا لالتهاب الشعب الهوائية لدى الأطفال.

يسبب هذا الفيروس عوارض مشابهة للانفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي أو “كوفيد 19″، تشمل الحمى والصداع والسعال وسيلان الأنف، ومعظم حالات العدوى تكون خفيفة. 

ماذا عن لبنان؟
حتى الان لم تسجل وزارة الصحة اي اصابة بالفيروس الجديد، الا ان مصادرها دعت الى عدم الهلع خصوصاً وان هذه الانواع من الفيروسات قد تكون موسمية ولا تحتاج سوى الى بعض الوقاية.
 
المصدر: خاص لبنان24

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