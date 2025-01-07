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لبنان

قذيفتان مضيئتان فوق علما الشعب أثناء انتشال الشهداء

Lebanon 24
07-01-2025 | 13:20
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذيفتين مضيئتين في أجواء بلدة علما الشعب، في وقت كانت فيه عناصر الدفاع المدني، بالتعاون مع الجيش، تعمل على انتشال جثامين عدد من الشهداء الذين سقطوا جراء الهجوم في المنطقة.
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