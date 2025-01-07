قذيفتان مضيئتان فوق علما الشعب أثناء انتشال الشهداء

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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذيفتين مضيئتين في أجواء بلدة علما الشعب، في وقت كانت فيه عناصر الدفاع المدني، بالتعاون مع الجيش، تعمل على انتشال جثامين عدد من الشهداء الذين سقطوا جراء الهجوم في المنطقة.