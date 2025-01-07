ماذا قرر حزب الكتائب بشأن المرشح الرئاسي؟

المكتب السياسي الكتائبي يقرر بالاجماع بعد اجتماع مطوّل بعد ظهر اليوم دعم ترشيح العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية على أن تستكمل كتلة نوابه مداولتها مع نواب المعارضة غدا

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