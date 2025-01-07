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لبنان

ماذا قرر حزب الكتائب بشأن المرشح الرئاسي؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-01-2025 | 13:30
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المكتب السياسي الكتائبي يقرر بالاجماع بعد اجتماع مطوّل بعد ظهر اليوم دعم ترشيح العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية على أن تستكمل كتلة نوابه مداولتها مع نواب المعارضة غدا
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المصدر: خاص لبنان24
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