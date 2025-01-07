Advertisement

لبنان

حاجز تفتيش ثابت للجيش عند مثلث وادي العيون في قضاء بنت جبيل

Lebanon 24
07-01-2025 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1302682-638718798894171193.png
Doc-P-1302682-638718798894171193.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقام الجيش خلال انتشاره في الجنوب، حاجز تفتيش ثابتا عند مثلث وادي العيون خراج بلدات صربين - بيت ليف - رشاف، وهي النقطة الوحيدة التي استحدثها في قضاء بنت جبيل، ضمن خطة انتشاره في القطاع الغربي. وفي الأيام المقبلة، سيستكمل الجيش انتشاره في القطاع الغربي، وفق "الوكالة الوطنية للاعلام".
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:49 | 2025-01-07
15:35 | 2025-01-07
15:30 | 2025-01-07
15:12 | 2025-01-07
15:01 | 2025-01-07
14:58 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24