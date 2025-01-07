حاجز تفتيش ثابت للجيش عند مثلث وادي العيون في قضاء بنت جبيل

أقام الجيش خلال انتشاره في الجنوب، حاجز تفتيش ثابتا عند مثلث وادي العيون خراج بلدات صربين - بيت ليف - رشاف، وهي النقطة الوحيدة التي استحدثها في قضاء بنت جبيل، ضمن خطة انتشاره في القطاع الغربي. وفي الأيام المقبلة، سيستكمل الجيش انتشاره في القطاع الغربي، وفق "الوكالة الوطنية للاعلام".

Advertisement