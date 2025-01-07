بالتفاصيل.. تعديل تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً

Advertisement

وافق مجلس الوزراء اليوم في جلسته التي عقدت في السرايا على مشروع مرسوم يقضي بتعديل تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً.-القاضية رولا المصري في منصب الشرف في الهيئة بدلاً من القاضي سليم الأسطا.-القاضي روكس رزق في منصب الشرف في الهيئة بدلاً من القاضي انطوان ضاهر. وبقية التشكيل يبقى دون تعديل.