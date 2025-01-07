شكوى جديدة من لبنان ضد إسرائيل.. إليكم تفاصيلها

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اطلع مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة بشأن تقديم شكوى عاجلة إلى الأمم المتحدة حول الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقطاع الزراعي اللبناني. وقد تبين من المستندات أن هذه الانتهاكات، التي استمرت بعد وقف إطلاق النار، تسببت بأضرار جسيمة لقطاع الأمن الغذائي وأثرت بشكل كبير على مصادر رزق المزارعين.وبناءً على ذلك، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الزراعة بأن تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بتقديم شكوى عاجلة إضافية إلى الشكوى التي سبق وأن قدمت بتاريخ 17 كانون الأول 2024، تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية والتهديد المباشر للأمن الغذائي والسيادة اللبنانية.