Advertisement

لبنان

شكوى جديدة من لبنان ضد إسرائيل.. إليكم تفاصيلها

Lebanon 24
07-01-2025 | 14:08
A-
A+
Doc-P-1302691-638718814059088757.png
Doc-P-1302691-638718814059088757.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اطلع مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة بشأن تقديم شكوى عاجلة إلى الأمم المتحدة حول الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقطاع الزراعي اللبناني. وقد تبين من المستندات أن هذه الانتهاكات، التي استمرت بعد وقف إطلاق النار، تسببت بأضرار جسيمة لقطاع الأمن الغذائي وأثرت بشكل كبير على مصادر رزق المزارعين.
Advertisement

وبناءً على ذلك، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الزراعة بأن تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بتقديم شكوى عاجلة إضافية إلى الشكوى التي سبق وأن قدمت بتاريخ 17 كانون الأول 2024، تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية والتهديد المباشر للأمن الغذائي والسيادة اللبنانية.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:49 | 2025-01-07
15:35 | 2025-01-07
15:30 | 2025-01-07
15:12 | 2025-01-07
15:01 | 2025-01-07
14:58 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24