رابطة الروم الارثوذكس للنواب: لبذل اقصّى الجهود لإنتخاب رئيس للجمهورية

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وتمنت على "السادة نوّاب الأمة الكِرام ، بذل اقصّى الجهود والعمل على ان ينتُج عن جلسة الإنتخاب هذه رئيس للجمهورية لتستقيم الأمور في الدولة ومؤسساتها في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون املاً بمستقبل زاهر يليق بلبنان واللبنانييّن".