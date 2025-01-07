Advertisement

لبنان

رابطة الروم الارثوذكس للنواب: لبذل اقصّى الجهود لإنتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
07-01-2025 | 14:12
A-
A+
Doc-P-1302693-638718816297174131.jpg
Doc-P-1302693-638718816297174131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت "الهيئة الإداريّة الجديدة للرابطة اللبنانيّة للروم الارثوذكس" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، انها "اجتمعت برئاسة الدكتور بشارة غلام في مقرها الرئيسي في الاشرفية - بيروت، وتداولت في شؤون الطائفة الارثوذكسيّة والوطنيّة، وتطرقت لموضوع  جلسة مجلس النواب المقررة في ٢٠٢٥/١/٩ لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانيّة".
Advertisement

وتمنت على "السادة نوّاب الأمة الكِرام ، بذل اقصّى الجهود والعمل على ان ينتُج عن جلسة الإنتخاب هذه رئيس للجمهورية لتستقيم الأمور في الدولة ومؤسساتها في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون املاً بمستقبل زاهر يليق بلبنان واللبنانييّن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:49 | 2025-01-07
15:35 | 2025-01-07
15:30 | 2025-01-07
15:12 | 2025-01-07
15:01 | 2025-01-07
14:58 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24