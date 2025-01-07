تصريح إسرائيلي صادم عن عناصر "الحزب": سيعودون!

Advertisement

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن قائد القيادة الشمالية العسكرية أوري جوردين، أن الجيش اللبناني ما زال يتعاون مع حزب الله، رغم تحسن سلوك الجيش في الفترة الأخيرة.وأضاف أنه على الرغم من الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي في المنطقة، لا يزال من غير الممكن منع عودة عناصر حزب الله إلى قرى جنوب لبنان.وأشار إلى أن الوضع في الجنوب يبقى غير مستقر، مع تحركات مستمرة للعناصر المسلحة في المنطقة.