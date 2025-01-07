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لبنان

تصريح إسرائيلي صادم عن عناصر "الحزب": سيعودون!

Lebanon 24
07-01-2025 | 14:40
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نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن قائد القيادة الشمالية العسكرية أوري جوردين، أن الجيش اللبناني ما زال يتعاون مع حزب الله، رغم تحسن سلوك الجيش في الفترة الأخيرة. 

وأضاف أنه على الرغم من الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي في المنطقة، لا يزال من غير الممكن منع عودة عناصر حزب الله إلى قرى جنوب لبنان.
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وأشار إلى أن الوضع في الجنوب يبقى غير مستقر، مع تحركات مستمرة للعناصر المسلحة في المنطقة.

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