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لبنان

في هذه البلدة.. الدفاع المدني ينتشل جثامين شهداء

Lebanon 24
07-01-2025 | 15:01
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أعلن الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، انتشال جثامين 3 شهداء في بلدة الخيام.
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