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لبنان
في هذه البلدة.. الدفاع المدني ينتشل جثامين شهداء
Lebanon 24
07-01-2025
|
15:01
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أعلن الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، انتشال جثامين 3 شهداء في بلدة الخيام.
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