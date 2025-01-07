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لبنان

احذروا.. الدراجات النارية تختفي في هذه المنطقة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-01-2025 | 14:58
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أشار مصدر أمني لـ"لبنان24" أنّ ظاهرة سرقة الدراجات النارية عادت إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من منطقة الأوزاعي، إذ حسب المعلومات، تشهد المنطقة عمليات سرقة منظمة للدراجات النارية.

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وتم تسجيل عدد من العمليات منذ توقف إطلاق النار في لبنان، وقد اشتكى عدد من الاهالي من هذه الظاهرة، إذ أشار أحد الشبان الذي سرقت دراجته من أمام باب منزله لـ"لبنان24" إلى أن مقاطع الفيديو أظهرت أن السارقين هم اشخاص ممتهنون، والدليل أن عملية السرقة لا تحتاج إلى أكثر من 10 ثوان على الرغم من أنّ الدراجات تحتوي على القفل الذي يستعمله معظم أصحاب الدراجات النارية.

في السياق، أوضح المصدر الأمني أن القوى الامنية تمكنت خلال الفترة الماضية من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، وخلال عملية ليست بالبعيدة قامت بها شعبة المعلومات تمكنت من إلقاء القبض على الرأس المدبر لإحدى هذه العصابات، حيث كان يقوم بسرقة الدراجات النارية بقوة السلاح.
المصدر: خاص لبنان24

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