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لبنان

عن المطلوبين السوريين في لبنان وعلي مملوك.. هذا ما قاله مولوي

Lebanon 24
07-01-2025 | 15:12
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 أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ألّا مؤشرات إلى وجود مملوك في لبنان، لافتاً إلى أنّ البحث مستمرّ عن الموجودين السوريين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية.

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 وقال مولوي في حديث له أنّ عدد توقيفات السوريين الذين دخلوا بطرق غير شرعية ورحلوا وسُلّموا إلى القيادة الجديدة، بلغ 471 سورياً. 

وكشف مولوي أن أزمة الحدود بين لبنان وسوريا والشروط المستحدثة لدخول اللبنانيين في طريقها الى الحل السريع، قائلا: "المشكلة حصلت نتيجة إشكال نعتبره بسيطاً عند الحدود، والسوريون الموقوفون عادوا إلى سوريا بأمان".
 
وعن وجود شخصيات مرتبطة بالنظام السابق على الأراضي اللبنانية، وسفر أخرى عبر مطار بيروت، قال مولوي:" أعلنّا في مجلس الأمن المركزي تطبيق القانون اللبنانيّ والدوليّ. كلّ من هو ملاحق بمذكرة إنتربول، ومن يخالف القوانين اللبنانية يُحال إلى القضاء المختصّ. بالنسبة إلى من لم يخالفوا القانون ويملكون إقامات، لا يوجد قاض في لبنان يأمر بتوقيفهم".

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