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لبنان

تحذير إلى سائقي الفانات من هؤلاء الركاب

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-01-2025 | 15:30
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علم "لبنان24" أن سائقي فانات على خط عكار- طرابلس يواجهون مشكلة على صعيد ركاب سوريين دخلوا من سوريا خلسة إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية. وحسب المعلومات فإنّ هؤلاء الركاب ينتشرون على الطرق ويطلبون النقل إلى ما بعد حاجز دير عمار، حيث يتنقلون بمجموعات تتألف من 3 إلى 8 أشخاص.
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ولفت أحد السائقين لـ"لبنان24" إلى ضرورة التنبه لهذا الأمر لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية قد تؤدي إلى حجز الفانات.

وتوضح المعلومات أن معظم هؤلاء هربوا من سوريا بعد سيطرة هيئة تحرير الشام، إذ يعتبرون من الأقليات وكان لهم النفوذ الواسع على صعيد الادارة خلال حكم الاسد.
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

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