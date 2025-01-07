تحذير إلى سائقي الفانات من هؤلاء الركاب

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ولفت أحد السائقين لـ"لبنان24" إلى ضرورة التنبه لهذا الأمر لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية قد تؤدي إلى حجز الفانات.وتوضح المعلومات أن معظم هؤلاء هربوا من سوريا بعد سيطرة هيئة تحرير الشام، إذ يعتبرون من الأقليات وكان لهم النفوذ الواسع على صعيد الادارة خلال حكم الاسد.