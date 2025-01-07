13
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السباق الرئاسي: الكل ينتظر الكلمة
Lebanon 24
07-01-2025
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت سابين عويس في" النهار": لا مؤشرات حتى الآن لإمكان تصاعد الدخان الأبيض من ساحة النجمة كما وعد رئيس المجلس، بفعل استمرار الغموض المسيطر على صورة الرئيس العتيد.
التوافق الذي عكسته اللجنة الخماسية على دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون معطوفاً على دعم داخلي عبر عنه وليد جنبلاط وسامي الجميل إضافة إلى مجموعة كبيرة من نواب المعارضة والتغييريين والمستقلين، فضلاً عن إعلان "حزب الله" عبر المسؤول عن وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا أن لا فيتو على الرجل، كل هذه العوامل التي تزكي الترشيح لا تزال تصطدم برفض واضح من بري مقابل تحفظ سمير جعجع والمفارقة أنه قلما التقى الرجلان على موقف واحد كما هي الحال بالنسبة إلى رفض ترشيح عون، وإن يكن لكل منهما أسبابه وحساباته.
Advertisement
كان لافتاً تناقل معلومات عن أن بري أبلغ موقفه إلى الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان الذي تعمد تسمية عون بالاسم على نحو يحرج رئيس المجلس الذي ترى مصادر سياسية أنه تعمد بدوره رفض هذا الترشيح متسلحاً بمبرر أن قائد الجيش يحتاج إلى تعديل دستوري يتطلب غالبية الثلثين. وكل الأجواء الصادرة عن زوار عين التينة تشي بأن لبري أكثر من سبب وراء رفضة عون، أولها أنه لا يحبذ العمل مع قادة عسكريين، كما أنه منزعج من وجود مستشارين في حلقة عون ممن هم على خلاف مع بري ومن الخارجين من حركة "أمل". ويذهب البعض إلى القول إن رئيس المجلس برفضه هذا، كان ينتظر أن يسمع ما لدى الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، وما إذا كان الموقف الأميركي داعما فعلاً لقائد الجيش إلى درجة خوض معركته، ما يعطيه أفضلية في رفع سقف مطالبه للموافقة على انتخابه.
في المقابل، تتحفظ أوساط قريبة من بري عن الأسباب المشار إليها، رافضة إعطاء جواب صريح عما إذا كان بن فرحان سمى فعلاً عون أو لمح إليه، علماً أن النتيجة واحدة تسمية أو تلميحاً، وجواب بري يبقى نفسه. وتستغرب الأوساط تحميل بري مسؤولية إسقاط ترشيح عون داعية إلى العودة بالذاكرة إلى التمديدين له في قيادة الجيش واللذين قادهما بري بنفسه مستنداً إلى أهمية موقعة على رأس المؤسسة العسكرية والدعم الدولي الذي يحظى به الجيش على نحو يساعده على توفير حاجاته التمويلية لتجهيزه فضلاً عن دور عون في تطبيق اتفاق وقف النار.
أما بالنسبة إلى ما سمعه من هوكشتاين وما أعاد الرجل تكراره أمام من التقاهم، فإن الدعم الأميركي ليس محصوراً بعون وحده. وقال الموفد الأميركي أمس أمام النواب الذين التقاهم إن عون أحد الخيارات وليس الوحيد ما يوحي بأن الخيارات لا تزال مفتوحة وأن المرشحين لا يزالون ينتظرون في الصف كلمة سر لم تأت بعد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!
02:45 | 2025-01-07
07/01/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أثاث منزلها بـ3 مليون دولار.. اليوتيوبر "يومي" صديقة نادين نسيب نجيم تكشف مصدر ثروتها (فيديو)
Lebanon 24
أثاث منزلها بـ3 مليون دولار.. اليوتيوبر "يومي" صديقة نادين نسيب نجيم تكشف مصدر ثروتها (فيديو)
01:48 | 2025-01-07
07/01/2025 01:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"قضي الأمر".. وهاب يكشف إسم رئيس الجمهورية
Lebanon 24
"قضي الأمر".. وهاب يكشف إسم رئيس الجمهورية
12:43 | 2025-01-07
07/01/2025 12:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)
03:43 | 2025-01-07
07/01/2025 03:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة شقيقة الممثلة دانييلا رحمة تخطف الأنظار.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
ابنة شقيقة الممثلة دانييلا رحمة تخطف الأنظار.. تعرفوا إليها (صور)
02:32 | 2025-01-07
07/01/2025 02:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:24 | 2025-01-08
بعد غياب الأمطار عن لبنان: المُنخفضات والثلوج عائدة..استعدوا للبرد والصقيع في هذا الموعد
23:39 | 2025-01-07
بعدما اختطف 6 سوريين في ميس الجبل.. العدو يطلق سراح 3 منهم فأوقفتهم "المخابرات"
23:09 | 2025-01-07
خياران أمام "حزب الله": مالهما وما عليهما
22:55 | 2025-01-07
3 سيناريوهات في مشهد "الخميس الرئاسي"
22:53 | 2025-01-07
السعودية تسعى لرئيس سيادي عروبي
22:44 | 2025-01-07
مواصفات الرئيس بين هوكستين والنواب
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
08/01/2025 08:00:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
08/01/2025 08:00:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
08/01/2025 08:00:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24