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لبنان
بعد غياب الأمطار عن لبنان: المُنخفضات والثلوج عائدة..استعدوا للبرد والصقيع في هذا الموعد
Lebanon 24
08-01-2025
|
00:24
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المرتفعات الجوية سيطرت على شمال افريقيا والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط ووسط آسيا وتكرر سيناريو الشهر الماضي بحيث حُجبَت الامطار عن لبنان والجوار لأسبوعين تقريباً حتى انحرف المرتفع السيبيري شرقاً وحلّ المنخفض الايسلاندي في وسط اوروبا فعادت الامطار والثلوج نحو المنطقة، وسوف يتكرر هذا السيناريو في القسم الثاني من الشهر الحالي بوتيرة قاسية من حيث التمدد القطبي ووصول المنخفضات من شمال اوروبا فيكون لبنان تحت تأثير الثلوج والامطار.
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وأضاف خنيصر: يُمارس القطب الشمالي نشاطه على كندا واميركا حيث ضربت العواصف الثلجية عدة ولايات ووصلت التراكمات الثلجية الى اكثر من ثلاثة امتار وانهارت درجات الحرارة نحو 40 تحت الصفر وتجمّدت البحيرات الخمسة، هذا وسيطرت التيارات القطبية على غرب اوروبا وستطال وسطها في هذين اليومين وصولاً الى الجزائر وتونس، وسوف تخترق الرياح الشمالية الصحراء الكبرى الى ان يدخل المرتفع الآزوري شمال غرب افريقيا وغرب اوروبا نهاية الاسبوع ويساهم بانحراف التيارات الجليدية نحو تركيا واليونان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط مطلع النصف الثاني من هذا الشهر. إذا عودة للامطار، عودة للثلوج الكثيفة، عودة للبرْد والصقيع، فاستعدوا.
طقس لبنان ليومي الاربعاء والخميس: مشمس الى غائم مع ضباب على الجبال وارتفاع بدرجات الحرارة.
وأشار خنيصر إلى انه نهاية الاسبوع الحالي قد نشهد حالة عدم استقرار بين بعد ظهر يوم الجمعة ويوم الاحد يتخللها امطار متفرقة واحتمال عواصف رعدية.
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