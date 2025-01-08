Advertisement

لبنان

لا فيتو على البيسري؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-01-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1302815-638719218100701480.jpg
Doc-P-1302815-638719218100701480.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت مصادر مطلعة الى ان الوفد السعودي الذي زار لبنان اخيرا لم يضع اي فيتو على وصول المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري الى رئاسة الجمهورية خلافا لما جرى تسريبه في بعض وسائل الاعلام.
Advertisement
وبحسب المصادر "فإن الرياض ألمحت لرفضها البيسري او لعدم دعمه من خلال تأكيد الوفد بأن الدوحة لم تطرح اسم الرجل امام السعودية وعليه فإن ذلك يعني ان الرياض لا تدعمه. لكن الاكيد ان كلمة فيتو او حتى رفض لم يصدر عن الوفد السعودي، بل الرياض لا تتعامل بهذا الاسلوب مع النواب اللبنانيين، ولا يتخطى الوفد اللياقة الديبلوماسية ابدا".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2025-01-08
04:00 | 2025-01-08
03:58 | 2025-01-08
03:57 | 2025-01-08
03:53 | 2025-01-08
03:51 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24