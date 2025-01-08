لا فيتو على البيسري؟

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أشارت مصادر مطلعة الى ان الوفد السعودي الذي زار لبنان اخيرا لم يضع اي فيتو على وصول المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري الى رئاسة الجمهورية خلافا لما جرى تسريبه في بعض وسائل الاعلام.وبحسب المصادر "فإن الرياض ألمحت لرفضها البيسري او لعدم دعمه من خلال تأكيد الوفد بأن الدوحة لم تطرح اسم الرجل امام السعودية وعليه فإن ذلك يعني ان الرياض لا تدعمه. لكن الاكيد ان كلمة فيتو او حتى رفض لم يصدر عن الوفد السعودي، بل الرياض لا تتعامل بهذا الاسلوب مع النواب اللبنانيين، ولا يتخطى الوفد اللياقة الديبلوماسية ابدا".