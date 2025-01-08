Advertisement

لبنان

الحزب "منزعج" من التضييق

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-01-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1302818-638719224181335905.jpg
Doc-P-1302818-638719224181335905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدي "حزب الله" انزعاجه مما يعتبرها تصرفات للتضييق على بيئته الشعبية، وهذا الامر ليس مرتبطا فقط في ما حصل داخل مطار بيروت الدولي.
وبحسب المصادر فإن "الحزب" لن يضبط بيئته في المرحلة المقبلة في حال استمر التضييق على حاله وسيكون الرد عبارة عن تحرير الشارع المؤيد للحزب من الضوابط السابقة.
Advertisement
وتعتقد المصادر ان ما يحصل اليوم ربما لن يستمر، خصوصا انه لا يوجد اي قرار اقليمي او دولي بالوصول الى هذا المستوى من الاشتباك السياسي داخل لبنان اقله في المرحلة الحالية.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2025-01-08
04:00 | 2025-01-08
03:58 | 2025-01-08
03:57 | 2025-01-08
03:53 | 2025-01-08
03:51 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24