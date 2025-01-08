الحزب "منزعج" من التضييق

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يبدي "حزب الله" انزعاجه مما يعتبرها تصرفات للتضييق على بيئته الشعبية، وهذا الامر ليس مرتبطا فقط في ما حصل داخل مطار بيروت الدولي.وبحسب المصادر فإن "الحزب" لن يضبط بيئته في المرحلة المقبلة في حال استمر التضييق على حاله وسيكون الرد عبارة عن تحرير الشارع المؤيد للحزب من الضوابط السابقة.وتعتقد المصادر ان ما يحصل اليوم ربما لن يستمر، خصوصا انه لا يوجد اي قرار اقليمي او دولي بالوصول الى هذا المستوى من الاشتباك السياسي داخل لبنان اقله في المرحلة الحالية.