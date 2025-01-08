بالاسلحة الرشاشة... العدو يقوم بعمليات تمشيط في بلدات جنوبية



أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوات العدو الإسرائيلي تقوم منذ ساعات الصباح بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة في الاحياء الداخلية لبلدة ميس الجبل.



كما أن العدو نفّذ عملية تمشيط كثيف بالاسلحة الرشاشة من مارون الراس باتجاه مدينة بنت جبيل، تزامنت مع مع سماع أصوات تحرك آلياته بشكل واضح في البلدة.

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