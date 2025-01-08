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لبنان

نواب التغيير يتجهون لتسمية قائد الجيش.. متى يُعلن الموقف الرسمي؟

Lebanon 24
08-01-2025 | 02:44
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كشف النائب ابراهيم منيمنة، عن توجه نواب التغيير لتسمية قائد الجيش العماد جوزاف عون.
 
 
لكنه في حديث الى اذاعة" صوت كل لبنان"، أكد منيمنة ان "الموضوع لا يزال قيد البلورة وقد يتم اليوم اعلان الموقف الرسمي".
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واشار منيمنة الى ان "معظم الكتل النيابية تنتظر اذا ما كان سيتم التوافق على اسم العماد عون كونه بات متقدما على غيره من المرشحين ، نظرا الى مستوى القبول الداخلي والخارجي الذي يحظى به، رغم رفض بعض الكتل "، مضيفا: "إذا ما حصل توافق وطني على قائد الجيش لن نكون خارجه".

وعن اجتماع قوى المعارضة في معراب اليوم، قال "لن نشارك في هذا الاجتماع لأننا لسنا جزءا من هذه المعارضة".
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