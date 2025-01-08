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لبنان

3 جرحى في حادث سير على طريق فالوغا - ضهر البيدر

Lebanon 24
08-01-2025 | 02:57
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط 3 جرحى نتيجة تصادم بين 3 مركبات على طريق فالوغا  - ضهر البيدر، وحركة المرور كثيفة في المحلة في الاتجاهين.
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