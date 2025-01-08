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لبنان

تدابير سير بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب غداً

Lebanon 24
08-01-2025 | 03:29
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سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لانتخاب رئيساً للجمهوريّة السّاعة 11:00 من يوم الخميس 9-1-2025. لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.
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لذا، يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
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