قبل انسحابها من الناقورة والجوار.. إليكم ما قامت به قوات العدوّ الإسرائيلي

افاد "الوكالة الوطنية" انه بعد انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من قرى الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا ومداخل بلدات الضهيرة وعيتا الشعب وتمركز عناصر "اليونيفيل" والجيش في عدد من النقاط الأساسية والهامة على الخط الأزرق عند مداخل القرى المذكورة والدوريات المؤللة التي يقوم بها الجيش، تبين ان اعمالًا تخربية وانتقامية قام بها العدوّ الاسرائيلي بهدف التخريب وابرز تلك الأعمال الانتقامية نسف المنازل وقطع الأشجار عند جانبي الطريق واشعال النار في الغابات ما بين علما الشعب والناقورة وتجريف الطرق والارصفة.

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