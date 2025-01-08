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لبنان

الموسوي: رئاسة الجمهورية تكليف لا تشريف

Lebanon 24
08-01-2025 | 03:51
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عتبر المستشار السّياسي للأمين العام لـ "حزب الله" النائب السابق حسين الموسوي، في تصريح أن "على المعنيين برئاسة الجمهورية التعاطي معها ككرة نار أعان الله حاملها، إنها تكليف لا تشريف".

أضاف: "لا مجال للاستعراض الأحمق و التلاعب بمصير البلاد والعباد لأجل مصالح بعض الدول وأتباعها في الداخل".
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وختم: "اليوم أيضاً تحية لأصحاب المواقف الأبية في زمن الخنوع والذلة".
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