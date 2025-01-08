الموسوي: رئاسة الجمهورية تكليف لا تشريف

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عتبر المستشار السّياسي للأمين العام لـ "حزب الله" النائب السابق حسين الموسوي، في تصريح أن "على المعنيين برئاسة الجمهورية التعاطي معها ككرة نار أعان الله حاملها، إنها تكليف لا تشريف".أضاف: "لا مجال للاستعراض الأحمق و التلاعب بمصير البلاد والعباد لأجل مصالح بعض الدول وأتباعها في الداخل".وختم: "اليوم أيضاً تحية لأصحاب المواقف الأبية في زمن الخنوع والذلة".