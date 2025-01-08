بالصورة.. كنيسة علما الشّعب قبل وبعد الاعتداءات الإسرائيلية

لحقت أضرار كبيرة ببلدة علما الشعب الجنوبية، إثر الإعتداءات الإسرائيلية على البلدة.



وفي هذا الإطار، وثقت صورة حال كنيسة السيدة في البلدة، قبل وبعد هذه الاعتداءات.

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