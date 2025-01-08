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لبنان
بالصورة.. كنيسة علما الشّعب قبل وبعد الاعتداءات الإسرائيلية
Lebanon 24
08-01-2025
|
03:57
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لحقت أضرار كبيرة ببلدة علما الشعب الجنوبية، إثر الإعتداءات الإسرائيلية على البلدة.
وفي هذا الإطار، وثقت صورة حال كنيسة السيدة في البلدة، قبل وبعد هذه الاعتداءات.
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