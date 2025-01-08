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لبنان

قبيل جلسة الخميس.. الموفد السعودي في لبنان

Lebanon 24
08-01-2025 | 04:14
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وصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت صباح اليوم الأربعاء على ان يلتقي بعدد من القوى السياسية قبيل جلسة انتخب الرئيس التي ستُعقد غدا الخميس، وفق ما أفادت قناة "الجديد".
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