عائلات الهرمل شكرت للسيستاني وقفته إلى جانب أهالي المنطقة

توجهت عشائر وعائلات الهرمل بالشكر إلى المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني على وقفته إلى جانب أهالي الهرمل في الصمود أمام العدو الصهيوني والى وقوفه إلى جانب النازحين السوريين في الهرمل. كما شكرت لمدير مكتبه حماد الخفاف متابعته الحثيثة للأوضاع العامة على ارض الواقع عبر القاضي الشيخ عباس شريف.

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