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لبنان

محفوظ استقبل وفد "تجمع الإعلاميين الفلسطينيين"

Lebanon 24
08-01-2025 | 04:47
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 إستقبل رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبدالهادي محفوظ وفدا من "تجمع الإعلاميين الفلسطينيين" ضم أحمد الصباهي وإبراهيم كايد،  وتم تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في المخيمات من النواحي الاجتماعية والمعيشية، في إطار إبراز الهم الفلسطيني للتخفيف من الأعباء الحياتية التي يعانيها اللاجىء الفلسطيني. وتم البحث في كيفية مساعدة الإعلام اللبناني في تسليط الضوء على الجوانب المختلفة للمخيمات. كما تم البحث في التعاون الإعلامي بين الإعلاميين والصحافيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية اللبنانية لما في ذلك مصلحة للمخيمات والجوار. 
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محفوظ

 أوضح محفوظ أنه أكد للوفد ضرورة "التشجيع على الوحدة الوطنية داخل المخيمات الفلسطينية ونبذ الخلافات الداخلية، والاهتمام بالاوضاع المعيشية ودعوة الدولة الى الاهتمام بالبنية التحية لهذه المخيمات من الصرف الصحي الى الكهرباء الى المدارس ومحاولة ايجاد مقومات لحياة وظيفية لخريجي الجامعات والمدارس من الفلسطينيين، سواء المدارس المهنية او اصحاب الاختصاصات من مهندسين واطباء"، معتبرا أن لبنان "بحاجة الى هذا النمط من خبرات النخب الفلسطينية. بالاضافة الى اقامة علاقات طبيعية بين المخيمات ومحيطها والتشجيع على العلاقات الثقافية والاعلامية والتركيز على نقل اخبار المخيمات الفلسطينية واللاجئين الى الخارج الدولي عبر المؤسسات الاعلامية على اختلافها، المرئية والمسموعة والالكترونية والمكتوبة، خصوصا ان هناك تعاطف دولي حاليا مع الشعب الفلسطيني عموما".
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