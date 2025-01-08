Advertisement

لبنان

إمرأة ارتكبت جريمة في الهرمل... هذا ما فعلته بأحد الشبان

Lebanon 24
08-01-2025 | 05:05
A-
A+
Doc-P-1302920-638719348021909278.jpg
Doc-P-1302920-638719348021909278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ المدعوة س. ن أقدمت  اليوم على اطلاق النار من سلاح حربي على الشاب و.ع في الهرمل، فأردته قتيلا، ومن ثم سلمت نفسها الى مخفر الهرمل الذي باشر التحقيق في الحادث.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
آخر المعلومات عن "جريمة الهرمل"... من هي الإمرأة التي قتلت أحد الشبان؟
lebanon 24
08/01/2025 14:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الهرمل شكرت للسيستاني وقفته إلى جانب أهالي المنطقة
lebanon 24
08/01/2025 14:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة في المانيا... قتلا لاجئة لسرقة طفلتها
lebanon 24
08/01/2025 14:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة بشعة تهز مصر.. رجل يقتل زوجته وينهي حياته
lebanon 24
08/01/2025 14:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الهرمل

جريمة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:29 | 2025-01-08
07:14 | 2025-01-08
07:05 | 2025-01-08
07:00 | 2025-01-08
06:59 | 2025-01-08
06:55 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24