إمرأة ارتكبت جريمة في الهرمل... هذا ما فعلته بأحد الشبان

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ المدعوة س. ن أقدمت اليوم على اطلاق النار من سلاح حربي على الشاب و.ع في الهرمل، فأردته قتيلا، ومن ثم سلمت نفسها الى مخفر الهرمل الذي باشر التحقيق في الحادث.

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